Ремонт более 80 км дорог планируется завершить в Истре в сентябре

В городском округе Истра отремонтируют более 80 км дорог в 2018 г., полностью завершить работы планируется в сентябре. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В городском округе Истра запланирован ремонт 32 участков дорог общей протяженностью 84 км. Из них восемь участков — муниципальные дороги, ремонт которых будет проводиться с привлечением софинансирования из дорожного фонда Подмосковья . В этом году объем субсидии на ремонт автодорог в Истре составил почти 28 млн руб. Все ремонтные работы завершатся на дорогах Подмосковья в сентябре», — приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игоря Трескова

Уточняется, что в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу 2018 г. в Истре ведутся работы по фрезерованию и устройству асфальтобетонного покрытия на участке Волоколамского шоссе с 49,4 по 54,9 км. Также ремонтные работы продолжаются на участках «Истра-Вельяминово-Давыдовское-Лукино» с 0 км по 4,2 км, «Аносино-Покровское» с 0 км по 3,6 км, «Давыдовское-Котово» с 0 км по 2,5 км.

«По итогам народного голосования на портале «Добродел» в Истре будет отремонтировано 11 автодорог: «Павловская Слобода-Ивановское» с 1,5 км по 3,3 км, «Волоколамское шоссе-Бужарово-Савельево-Румянцево» с 18 по 21 км, с 27 по 30 км, «Давыдовское-Котово» с 0 по 2,5 км; «А107-Алексино-Подпорино-Еремеево» с 0 по 3,1 км, с 3,4 по 6,4 км; «Волоколамское шоссе-Первомайский» с 0 по 2,6 км; «ММК-Духанино-Андреевское-Истра» с 4,5 по 11 км; Истра, ул. Шнырева с 0 по 1,1 км; в пос. городского типа Снегири на ул. Майская и в Дедовске на ул. Красного Октября », — добавили в пресс-службе.

Отмечается, что в прошлом году в муниципалитете было отремонтировано 17 региональных дорог, общей протяженностью более 64 км. На участке дороги «Истра-Вельяминово-Давыдовское» с 7,1 по по 9,6 км, на Волоколамском шоссе с 70,3 по 71,4 км; в Дедовске на ул. Гражданская с 0 по 0,7 км; в Дедовске на ул. Гурьянова с 0 по 0,5 км в полном объеме выполнено обновление дорожного покрытия. В настоящее время ведутся работы по устройству обочин. В пос. Глебовский и Дедовске на ул. Войкова дорожники завершили укладку асфальта.