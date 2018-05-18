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Село на Ставрополье оказалось обесточено из-за самолета, оборвавшего высоковольтные провода
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Село на Ставрополье оказалось обесточено из-за самолета, оборвавшего высоковольтные провода 

«Это Кавказ» 44 минуты назад
В Андроповском районе Ставрополья самолет сельхозавиации завел линию электропередачи. Информации о пострадавших нет, однако из-за обрыва проводов оказалось обесточено село.
ЧП произошло утром 18 мая. Небольшой самолет сельхозавиации во время обработки полей задел линию электропередачи, проходящую в зоне ответственности филиала МРСК Северного Кавказа — «Ставропольэнерго». В результате в трех пролетах между опорами ЛЭП оборвались высоковольтные провода и оказались обесточены 10 трансформаторных пунктов, подающих электроэнергию в село Кианкиз.
По предварительной информации, жертв и пострадавших нет, самолет не поврежден, сообщается на сайте Межрегиональной распределительной сетевой компании (МРСК) Северного Кавказа.
Энергетики ведут работы по восстановлению электроснабжения. Предположительное время окончания работ не уточняется.
За последние несколько дней это уже второе авиационное происшествие на Ставрополье. 16 мая в нескольких километрах от поселка Мирный Курского района во время авиационно-химических работ потерпел крушение вертолет Ми-2. Пилот госпитализирован с обширными ожогами.
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