Пассажиропоток аэропорта Внуково вырос в апреле на 19,4% — до 1,5 млн человек

Пассажиропоток аэропорта Внуково вырос в апреле 2018 г. на 19,4% по сравнению с апрелем 2017 г. — до 1,5 млн человек, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«Пассажиропоток международного аэропорта Внуково в апреле 2018 г. вырос по сравнению с прошлым годом на 19,4% и составил 1 млн 524 тыс. пассажиров. Столь значительное увеличение пассажиропотока было обеспечено успешным сотрудничеством аэропорта с базовыми авиакомпаниями-партнерами, а также привлечением во Внуково новых авиаперевозчиков», — говорится в сообщении.

Пхукет, Баку, Дубай, Минск. Как уточняется, на международных воздушных линиях было обслужено 507 тыс. пассажиров, что на 33,2% или 126 тыс. пассажиров больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшей популярностью в апреле пользовались перелеты в Анталию, Стамбул Ларнаку , Душанбе, Тбилиси Милан , а также в Гоа, Бангкок

Санкт-Петербург, «Объемы перевозок на внутренних воздушных линиях в апреле были увеличены на 121 тыс. пассажиров или 13,5% и составили 1 млн 17 тыс. пассажиров. Наибольшим спросом пользовались перелеты в Сочи Краснодар , Ростов-на-Дону, Минеральные Воды и Махачкалу », — отметили в пресс-службе.

По информации пресс-службы, авиакомпания Utair в апреле вновь оказалась на первом месте по пассажиропотоку во Внуково с долей 33,4% от объемов аэропорта. Всего в апреле авиакомпания Utair перевезла 491,6 тыс. пассажиров через аэропорт Внуково.

«Такой высокий результат был обеспечен за счет более эффективного управления маршрутной сетью, тарифной политики и рекламной поддержки. Кроме того, в апреле авиакомпания Utair и авиакомпания «ИрАэро» заключили партнерство по выполнению рейсов на ряде направлений из аэропорта Внуково, за прошедший месяц они суммарно перевезли 505,8 тыс. пассажиров», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что доля низкобюджетной авиакомпании «Победа» во Внуково составила 26,3%, а пассажиропоток «Победы» на рейсах из Внуково достиг 399 тыс. пассажиров, что на 48,3% или 130 тыс. пассажиров больше, чем в апреле прошлого года. Как подчеркивается, это максимальный месячный показатель авиаперевозчика с момента начала полетов из аэропорта Внуково. Предыдущий максимум был отмечен в августе 2016 г., тогда пассажиропоток авиакомпании во Внуково составил 388,5 тыс. пассажиров.

«Столь высокий темп роста был связан с поступлением в парк авиакомпании нового 18-го воздушного судна и завершением в середине апреля регламентных работ по периодическому техническому обслуживанию воздушных судов. Также в апреле были открыты регулярные рейсы в Лейпциг и Берлин, которые стали четвертым и пятым городами Германии в маршрутной сети авиакомпании «Победа» наряду с направлениями Кельн Мемминген и Баден-Баден. В сравнении с апрелем прошлого года маршрутная сеть лоукостера выросла с 29 до 42 направлений», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, пассажиропоток авиакомпании «Россия» в апреле составил 347,2 тыс. пассажиров. Авиакомпания обеспечила 22,9% всех перевозок аэропорта Внуково.

«При этом «Россия» сохранила положительную динамику на международных воздушных линиях. В сравнении с апрелем прошлого года пассажиропотоки на направлениях Анталья и Дубай были увеличены в три раза», — добавили в пресс-службе.