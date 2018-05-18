Атомоход «Таймыр» проложил ледовые каналы на Енисее, чтобы избежать заторов при паводке

МОСКВА , 18 мая. / ТАСС /. Атомный ледокол «Таймыр» проложил на Енисее в районе Дудинки Красноярского края 80 км каналов во льду, чтобы избежать возникновения ледовых заторов при паводке. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба мэрии Дудинки.

"Ледокол «Таймыр» проложил 80 км дополнительных ледовых каналов вверх от города Дудинки , до и вокруг островов Ситковских со взломом снежно-ледовой дороги. На участке в районе островов Леонтьевский — Никитинский каналы проложат уходящие из порта Дудинки ледокольные суда", — уточнили в мэрии.

В пресс-службе отметили, что это делается для предотвращения образования ледовых заторов, которые могут привести к повышению уровня воды в реке до опасных значений.

По данным Таймырского районного управления по делам ГО и ЧС к 08:00 (04:00 мск) в пятницу уровень воды в Енисее в районе Дудинки составил 645 см. За минувшие сутки он поднялся на 14 см. Критический уровень — 19,5 м. Кромка льда на Енисее находится на 6 км выше поселка Канготова и удалена сейчас от Дудинки на 831 км.