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Под Красноярском из-за гололёда перевернулся автобус с пассажирами
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Под Красноярском из-за гололёда перевернулся автобус с пассажирами 

АиФ Красноярск 29 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
Фото с места ДТП опубликовали очевидцы в соцсетях.
ЧП произошло на трассе Красноярск-Абакан, в 95-и километрах от краевой столицы. По сообщению свидетелей, водитель занимался частными перевозками. Информации о том, сколько людей находилось в автобусе, и есть ли пострадавшие, — нет.
Напомним, загородные трассы завалило майским снегопадом. Утром осадки можно было наблюдать также в Красноярске. По прогнозам синоптиков, снежными будут и выходные. В ночь на субботу и в ночь на воскресенье будет -1 градус.
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