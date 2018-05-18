Под Красноярском из-за гололёда перевернулся автобус с пассажирами 

Фото с места ДТП опубликовали очевидцы в соцсетях.
ЧП произошло на трассе Красноярск-Абакан, в 95-и километрах от краевой столицы. По сообщению свидетелей, водитель занимался частными перевозками. Информации о том, сколько людей находилось в автобусе, и есть ли пострадавшие, — нет.
Напомним, загородные трассы завалило майским снегопадом. Утром осадки можно было наблюдать также в Красноярске. По прогнозам синоптиков, снежными будут и выходные. В ночь на субботу и в ночь на воскресенье будет -1 градус.