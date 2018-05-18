Под Красноярском из-за гололёда перевернулся автобус с пассажирами

Фото с места ДТП опубликовали очевидцы в соцсетях.

ЧП произошло на трассе Красноярск-Абакан, в 95-и километрах от краевой столицы. По сообщению свидетелей, водитель занимался частными перевозками. Информации о том, сколько людей находилось в автобусе, и есть ли пострадавшие, — нет.