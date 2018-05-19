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В Томске замерзли фонтаны, в Парабели ветер снес крышу больницы
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"Вторжение в Россию станет кошмаром"
"Вторжение в Россию станет кошмаром"

В Томске замерзли фонтаны, в Парабели ветер снес крышу больницы 

Вести.Ru 35 минут назад
Фото: 360tv.ru
Сильный ветер снес крышу больницы и оставил без света почти 5 тысяч жителей поселка Парабель Томской области. Ураган с мокрым снегом и шквалистым ветром до 25 метров в секунду накрыл регион утром 19-го. На крыше здания районной больницы велись строительные работы. Около 500 квадратных метров кровли просто сдуло. Никто не пострадал, уточняет «Россия 24».
Об ухудшении погоды синоптики предупреждали накануне. Аварийные службы и энергетики устраняют последствия урагана.
Тем временем, в самом Томске из-за резкого похолодания замерзли фонтаны, теперь город похож на снежную сказку.
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