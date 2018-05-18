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В горах Дагестана горит более 50 га сухостоя и кустарника
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В горах Дагестана горит более 50 га сухостоя и кустарника 

«Это Кавказ» 46 минут назад
Свыше 50 га охвачены огнем в Гумбетовском районе в Дагестана. В горной местности горит сухостой и кустарники.
«В районе села Арадериха Гумбетовского района горит сухостой и кустарники. Угрозы населенным пунктам нет. На месте работает местное население, а также привлечены все сотрудники [местной] пожарно-спасательной части, принимает участие и добровольное пожарное общество», — сообщил представитель республиканского управления МЧС РФ. Его слова передает ТАСС.
В МЧС также утчонили, что с 18 до 20 мая в низинных и предгорных районах Дагестана объявлена чрезвычайная пожароопасность.
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