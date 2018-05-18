В горах Дагестана горит более 50 га сухостоя и кустарника

Свыше 50 га охвачены огнем в Гумбетовском районе в Дагестана . В горной местности горит сухостой и кустарники.

«В районе села Арадериха Гумбетовского района горит сухостой и кустарники. Угрозы населенным пунктам нет. На месте работает местное население, а также привлечены все сотрудники [местной] пожарно-спасательной части, принимает участие и добровольное пожарное общество», — сообщил представитель республиканского управления МЧС РФ . Его слова передает ТАСС

В МЧС также утчонили, что с 18 до 20 мая в низинных и предгорных районах Дагестана объявлена чрезвычайная пожароопасность.