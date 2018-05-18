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Уральский дачник, сжигая мусор, чуть не спалил целый поселок
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Уральский дачник, сжигая мусор, чуть не спалил целый поселок 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Уральский поселок Черный Яр чуть не прекратил свое существование. Там произошел серьезный пожар, который устроил дачник. Местный житель сжигал у себя на участке мусор. Об этом сообщила пресс‐служба МЧС по Свердловской области.
Когда мужчина развел костер, пламя перекинулось на сухую траву, ветер перенес огонь к соседям. На место происшествия приехали 40 пожарных. В результате ЧП жертв среди людей нет. Однако сильнее всего досталось трем домам, где проживали четыре человека, и 10 заброшенных построек.
Администрация района предоставила всем пострадавшим новое жилье в соседнем поселке Шайтанка и транспорт для переезда.
Наземная группа продолжает тушение отдельных очагов природного пожара на площади 10 гектаров. Очаги возгорания локализованы, угрозы распространения нет.
Источник фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
Крупный пожар произошел в Ивановской области. Там сгорела текстильная фабрика Кинешмы. Здание выгорело на нескольких сотнях квадратных метров. Все началось в цехе на первом этаже. Пожару присвоили повышенный ранг.
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