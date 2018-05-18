Составлен ТОП российских регионов по количеству авиакатастров 

В России в 2017 году на 40% снизилось количество авиационных катастроф — 23 против 39 в 2016-м. Данные МЧС публикует РИА «Новости».
Больше всего авиационных происшествий и крушений произошло на территории Приволжского и Центрального федеральных округов (по 25%). Меньше всего — в Дальневосточном и Южном федеральных округах (по 10%). Наибольшее количество инцидентов с самолетами зарегистрировано в Центральном и Приволжском федеральных округах (по 28%), а с вертолетами — в Приволжском (40%).
Чаще всего инциденты случались с самолетами Х-32 «Бекас», Як-52 и Ан-2, вертолетами — Ми-2, Robinson R44, Bell-407 и 206, Eurocopter-120, передает "Уралинформбюро".