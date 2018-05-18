Составлен ТОП российских регионов по количеству авиакатастров

Больше всего авиационных происшествий и крушений произошло на территории Приволжского и Центрального федеральных округов (по 25%). Меньше всего — в Дальневосточном и Южном федеральных округах (по 10%). Наибольшее количество инцидентов с самолетами зарегистрировано в Центральном и Приволжском федеральных округах (по 28%), а с вертолетами — в Приволжском (40%).