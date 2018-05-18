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Россия и Япония договорились о новых полетах на Курилы для их бывших японских жителей
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Россия и Япония договорились о новых полетах на Курилы для их бывших японских жителей 

Дальний Восток 1 час назад
Фото: Дальний Восток
Россия и Япония достигли соглашения об организации новых чартерных рейсов на южные Курильские острова для их бывших японских жителей. Об этом в пятницу сообщила газета «Майнити».
Отмечается, что официально о соответствующей договоренности будет объявлено в ходе предстоящего визита премьер-министра Синдзо Абэ в Россию, который намечен на 26 мая.
В сентябре прошлого года Япония и Россия организовали первый чартерный рейс на острова для их бывших жителей. Договоренность о проведении такого авиарейса на безвизовой основе была достигнута на встрече премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента РФ Владимира Путина 27 апреля в прошлом году в Москве.
Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого является принадлежность южной части Курил: после окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы островов, которую в Японии называют Хабомаи. Как неоднократно заявлял МИД РФ, российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
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