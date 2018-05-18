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Дожди, грозы и сильный ветер придут в столицу в пятницу
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Дожди, грозы и сильный ветер придут в столицу в пятницу 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Кратковременные дожди и грозы ожидаются в столице в пятницу, 18 мая. Порывы ветра во время грозы могут достигать 12–17 метров в секунду. При этом температура воздуха днем составит +20…+25 градусов. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.
Синоптики предупреждают о возможности падения веток и шатких конструкций. Они также не рекомендуют заниматься строительно-монтажными работами при ухудшении погоды.
Как сообщает телеканал Москва 24, Гидрометцентр продлил повышенный уровень погодной опасности на 18 мая из-за высокого риска пожаров, грозы и порывистого ветра. По мере приближения атлантического циклона, дождей с грозами должно стать больше.
По данным специалистов погодного центра «Фобос», дожди начнутся во второй половине дня. Они будут локальными, пройдут неравномерно — где-то это будут очень сильные ливни, где-то интенсивность осадков будет небольшой. В столице местами выпадет до 30% месячной нормы.
Накануне днем метеорологи также прогнозировали ливни и грозы. Однако грозовые тучи прошли севернее и южнее столицы.
Тем не менее, в четверг в столице до 23 часов вечера действовало штормовое предупреждение. В МЧС России рекомендовали жителям города быть осторожными и внимательными, и при возникновении происшествий звонить по телефону оперативных служб 101.
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