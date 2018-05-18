Синоптики: До 30 процентов нормы осадков выпадет 18 мая

Прогнозируются град и грозы.

В пятницу, 18 мая, на столицу обрушатся сильные ливни. Всего выпадет около 30 процентов месячной нормы осадков.

— Сегодня в Центральную Россию нагрянет гряда «12-ти тысячников» — мощных грозовых облаков с верхней границей 12 тысяч метров, сопровождаемых ливнями и порывистым ветром, связанных с активным атмосферным фронтом, — предупредили в центре погоды «Фобос».

По данным синоптиков, дожди пройдут во второй половине дня локально и неравномерно. Так, в одних районах пройдут очень мощные ливни, а в других интенсивность осадков будет не высокой.

Отмечается, что температура воздуха в пятницу будет соответствовать климату середины лета.

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