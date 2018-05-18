Хабаровский край прогреется перед дождем 

Провести выходные на открытом воздухе позволит жителям Хабаровского края благоприятная погода. Можно смело планировать выезд на дачу, прогулки по городу и т.д.
Суббота пройдет без существенных осадков практически на всей территории края, порывы ветра достигнут 5-10 м/с. Ночные температуры составят +9-14 °C и +5-10 °C на севере, днем воздух прогреется до +23 °C …+28 °C.
В воскресенье дождей не ожидается, лишь на Охотском побережье есть небольшая вероятность кратковременных осадков. Ночные температуры от +8 °C до +13 °C, днем в целом температура составит до +23 °C …+28 °C.
— В Хабаровске выходные пройдут без дождей, порывы юго-западного ветра достигнут 5-10 м/с. Ночью ожидаем +8-10 градусов, а днем в субботу +22-24 °C и в воскресенье +26-28 °C. Начало следующей недели тоже обещает быть теплым и без осадков, а вот затем на территорию края придут дожди, — дала прогноз ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева.