Хабаровский край прогреется перед дождем

Провести выходные на открытом воздухе позволит жителям Хабаровского края благоприятная погода. Можно смело планировать выезд на дачу, прогулки по городу и т.д.

Суббота пройдет без существенных осадков практически на всей территории края, порывы ветра достигнут 5-10 м/с. Ночные температуры составят +9-14 °C и +5-10 °C на севере, днем воздух прогреется до +23 °C …+28 °C.

В воскресенье дождей не ожидается, лишь на Охотском побережье есть небольшая вероятность кратковременных осадков. Ночные температуры от +8 °C до +13 °C, днем в целом температура составит до +23 °C …+28 °C.