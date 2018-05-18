Ещё
В Иркутске при пожаре в нелегальной гостинице погиб человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Иркутске при пожаре в нелегальной гостинице погиб человек 

Газета.Ru 36 минут назад
Фото: Газета.Ru
Во время пожара в двухэтажном частном доме, в котором находился нелегальный отель, погиб человек, сообщается на сайте управления МЧС по Иркутской области.
"В первую очередь звеном газодымозащитной службы была проведена разведка в горящем здании — в нем могли находиться люди. По трехколенной лестнице удалось проникнуть на второй этаж, оттуда были спасены шесть человек. В ходе проливки и разбора строительных конструкций был обнаружен погибший мужчина, предположительно, хозяин дома", — цитируются на сайте слова начальника караула пожарно-спасательной части N 3 Романа Нефедова.
Сообщается, что пожар произошел на улице Радищева. О том, что в здании располагалась нелегальная гостиница, рассказали жители соседних домов. Также отмечается, что самостоятельно покинуть горящее здание смогли десять человек.
Ранее сообщалось, что под Иркутском при пожаре в доме погибли четыре человека и пострадали трое.
Газета.Ru: последние новости
У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение На Курилах произошло землетрясение магнитудой 4,3 Более 20 пожаров произошло в Подмосковье за прошедшие сутки
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В химатаке в Сирии нашли вину России83
Самойлова пожаловалась на жадность Первого канала47
Комбат «Пятнашки» Мамай погиб в ДНР228
Военные НАТО погибли при взрыве в Донбассе63
Саммит в Софии: ЕС в нокдауне194
Видео
05:31
В Сети разгорелся скандал из-за силиконовых кукол
Интернет
01:03
Журналист пояснил, как надо взорвать Крымский мост
В мире США
01:47
Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка
Происшествия
00:38
Как разорялась сталь: на Украине встал «АрселорМиттал»
Компании Другое
00:33
Циркач сорвался с 10-метровой высоты и выжил
Происшествия
02:22
Опоздавший на рейс пассажир выламывал дверь лайнера
Происшествия Общество
03:21
«Не заставим себя ждать с ответом»
Политика Статьи
00:43
Названы самые дешевые курорты этого лета
Личный счет
04:30
Сможет ли Евросоюз устоять под напором США
В мире
00:22
Полицейский устроил «болевое» шоу в Геленджике
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение