В Иркутске при пожаре в нелегальной гостинице погиб человек

Во время пожара в двухэтажном частном доме, в котором находился нелегальный отель, погиб человек, сообщается на сайте управления МЧС по Иркутской области.

"В первую очередь звеном газодымозащитной службы была проведена разведка в горящем здании — в нем могли находиться люди. По трехколенной лестнице удалось проникнуть на второй этаж, оттуда были спасены шесть человек. В ходе проливки и разбора строительных конструкций был обнаружен погибший мужчина, предположительно, хозяин дома", — цитируются на сайте слова начальника караула пожарно-спасательной части N 3 Романа Нефедова.

Сообщается, что пожар произошел на улице Радищева. О том, что в здании располагалась нелегальная гостиница, рассказали жители соседних домов. Также отмечается, что самостоятельно покинуть горящее здание смогли десять человек.