Ещё
Прорыв плотины в Колумбии попал на видео
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
ЕС пошел против доллара
ЕС пошел против доллара

Прорыв плотины в Колумбии попал на видео 

РИА Новости 40 минут назад
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Прорыв плотины в Колумбии, вызванный ошибками при строительстве гидроэлектростанции попал на видео.
В ролике видно, как люди убегают от мощного потока воды, пробившегося через туннель.
Как сообщают местные СМИ, десяткам тысяч людей пришлось эвакуироваться после того, как река Каука прорвала дренажный туннель. Около 600 человек лишились своих домов, также были разрушены два моста, две школы и больница.
В среду местные власти объявили об эвакуации в восьми муниципалитетах, опасаясь новых затоплений, из-за которых могут пострадать сотни тысяч человек. Губернатор департамента Антиокия в понедельник назвал происходящее «национальным бедствием».
РИА Новости: последние новости
Более 1200 возгораний сухой травы зафиксировали в Подмосковье в 2018 году МЧС отметили снижение числа авиакатастроф в России В Польше завершили эксгумацию останков жертв смоленской авиакатастрофы
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сергей Мавроди «воскрес»64
ЕС пошел против доллара87
Украина проиграла России спор181
Путин озвучил Меркель условия по «Северному потоку — 2»335
Путин отреагировал на выздоровление Скрипаля107
Видео
00:51
Ливни парализовали Москву
Погода Новости Москвы
04:42
Кто лишился постов в новом правительстве
Политика Компании
00:52
Меркель приехала к Путину и заговорила на русском
Политика
04:55
В Москве загорелся кинотеатр
Происшествия Пожары
11:29
Пицца взлетела в воздух и сняла видео
Общество
03:00
Скрипаля выписали из больницы
В мире Европа
02:31
Конца не видно: как Киев 30 лет строит мост
Украина В мире
00:16
Реконструирована кровавая резня солдат США боевиками
Армия
00:22
Водитель сбил велосипедиста, но избил байкера
Происшествия
01:00
Samsung высмеяла Apple
Гаджеты Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение