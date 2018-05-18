В Кировской области объявлено метеопредупреждение: грозы, ветер, может возникнуть даже торнадо

Также, в Кировской области 18 мая может возникнуть торнадо. Об этом сообщается в паблике Любительская Метеорология в Кирове.

Погода в области по данным Гидрометцентра России будет дождливой, но вполне комфортной по температуре.

В субботу, 19 мая, облачно, дождь. Температура воздуха днем +24°C, ночью +13°C. Ветер южный, юго-западный, 3 метра в секунду.

В воскресенье, 20 мая, облачно, дождь. Температура воздуха днем +21°C, ночью +9°C. Ветер северный, 4 метра в секунду.

Фото — photographers.ua