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В Кировской области объявлено метеопредупреждение: грозы, ветер, может возникнуть даже торнадо
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В Кировской области объявлено метеопредупреждение: грозы, ветер, может возникнуть даже торнадо 

Vyatka-grad.ru 18 мая 2018
Фото: Vyatka-grad.ru
В регионе ожидаются грозы, град, шквалистые порывы ветра. ГУ МЧС России по Кировской области объявило на пятницу, 18 мая, метеопредупреждение.
Также, в Кировской области 18 мая может возникнуть торнадо. Об этом сообщается в паблике Любительская Метеорология в Кирове.
Погода в области по данным Гидрометцентра России будет дождливой, но вполне комфортной по температуре.
В субботу, 19 мая, облачно, дождь. Температура воздуха днем +24°C, ночью +13°C. Ветер южный, юго-западный, 3 метра в секунду.
В воскресенье, 20 мая, облачно, дождь. Температура воздуха днем +21°C, ночью +9°C. Ветер северный, 4 метра в секунду.
Фото — photographers.ua
Vyatka-grad.ru: последние новости
Вятка убыла на 57 см Уровень воды в реке Вятке поднялся до +463 см от нулевого поста: пик паводка ожидается 15-16 мая В Кировской области с 1 января 2018 года МРОТ составляет 10159 рублей: районный коэффициент начисляется на базовый МРОТ
Комментарии  Ещё 7 источников 
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