В Кировской области объявлено метеопредупреждение: грозы, ветер, может возникнуть даже торнадо 

В регионе ожидаются грозы, град, шквалистые порывы ветра. ГУ МЧС России по Кировской области объявило на пятницу, 18 мая, метеопредупреждение.
Также, в Кировской области 18 мая может возникнуть торнадо. Об этом сообщается в паблике Любительская Метеорология в Кирове.
Погода в области по данным Гидрометцентра России будет дождливой, но вполне комфортной по температуре.
В субботу, 19 мая, облачно, дождь. Температура воздуха днем +24°C, ночью +13°C. Ветер южный, юго-западный, 3 метра в секунду.
В воскресенье, 20 мая, облачно, дождь. Температура воздуха днем +21°C, ночью +9°C. Ветер северный, 4 метра в секунду.
Фото — photographers.ua