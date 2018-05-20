Ещё
В Москве в воскресенье ожидается до +18°С
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве в воскресенье ожидается до +18°С 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +16 до +18°С.
Днем облачно с пояснениями, местами небольшой дождь. Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/c.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
Ранее сообщалось, что МЧС предупредило москвичей о грозе с дождем и сильном ветре в отдельных районах столицы, в связи с чем жителей города призвали к осторожности.
Также, по данным синоптиков, в Центральной России стоит ждать мощных грозовых облаков с верхней границей 12 тыс. м. Кроме того, из-за активного атмосферного фронта они будут сопровождаться порывистым ветром и ливнями.
Газета.Ru: последние новости
На Кубе разбился самолет с сотней пассажиров Посольство выясняет, находились ли на борту разбившегося на Кубе самолета россияне Пресс-секретарь Лепса прокомментировала сообщения о сломанных ребрах артиста
Комментарии  Ещё 44 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Букет Путина для Меркель посчитали «оскорблением»518
Алла Пугачева: «Все, хватит, надоело!»147
Раскрыты подробности нападения на храм в Грозном60
«Уже сломался»4
Пуски «Сатаны» хотят возобновить без Украины113
Видео
03:08
Скандал у Соловьева: «Крым не потерян для Украины»
Общество
03:04
«В вопросе принадлежности Крыма поставлена точка»
Политика
00:18
Штаб Навального учредил партию без него
Политика
00:15
Появилось видео с места атаки боевиков на церковь
Происшествия
01:36
Украина завершила испытания ракетного комплекса «Скиф»
Армия В мире
00:50
Выяснилось, к чему приведет выход Украины из СНГ
Украина Статьи
00:15
Бородина исчезла после трагедии
Шоу-бизнес
04:19
Ярош сдал убийц комбата Мамая
Украина Статьи
01:24
В Москве задует и загромыхает
Общество Новости Москвы
00:26
Траур на Кубе: почему упал Boeing
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение