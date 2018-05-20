В Москве в воскресенье ожидается до +18°С 

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +16 до +18°С.
Днем облачно с пояснениями, местами небольшой дождь. Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/c.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
Ранее сообщалось, что МЧС предупредило москвичей о грозе с дождем и сильном ветре в отдельных районах столицы, в связи с чем жителей города призвали к осторожности.
Также, по данным синоптиков, в Центральной России стоит ждать мощных грозовых облаков с верхней границей 12 тыс. м. Кроме того, из-за активного атмосферного фронта они будут сопровождаться порывистым ветром и ливнями.