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Последствия падения крана под Иркутском сняли на видео
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Последствия падения крана под Иркутском сняли на видео 

360tv.ru 17 минут назад
Во время установки судна на воду произошло обрушение крана. ЧП произошло в Усть‐куте Иркутской области несколько часов назад. Ролик с места ЧП публикует «360».
Отмечается, что судно спускало на воду частное лицо.
На место прибыли сотрудники МЧС. Они с помощью автолестницы закрепили стропы. Работы по подъему крана продолжаются.
В результате произошедшего никто не пострадал. Другие обстоятельства ЧП пока не сообщаются.
Накануне в Индии рухнула эстакада. В результате ЧП под завалами оказались десятки человек. Минимум 18 погибли, а у других травмы средней степени тяжести.
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