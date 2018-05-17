Последствия падения крана под Иркутском сняли на видео 

Во время установки судна на воду произошло обрушение крана. ЧП произошло в Усть‐куте Иркутской области несколько часов назад. Ролик с места ЧП публикует «360».
Отмечается, что судно спускало на воду частное лицо.
На место прибыли сотрудники МЧС. Они с помощью автолестницы закрепили стропы. Работы по подъему крана продолжаются.
В результате произошедшего никто не пострадал. Другие обстоятельства ЧП пока не сообщаются.
Накануне в Индии рухнула эстакада. В результате ЧП под завалами оказались десятки человек. Минимум 18 погибли, а у других травмы средней степени тяжести.