Последствия падения крана под Иркутском сняли на видео

Во время установки судна на воду произошло обрушение крана. ЧП произошло в Усть‐куте Иркутской области несколько часов назад. Ролик с места ЧП публикует «360».

Отмечается, что судно спускало на воду частное лицо.

На место прибыли сотрудники МЧС . Они с помощью автолестницы закрепили стропы. Работы по подъему крана продолжаются.

В результате произошедшего никто не пострадал. Другие обстоятельства ЧП пока не сообщаются.