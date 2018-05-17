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Три жилых дома горят в поселке в Свердловской области
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Три жилых дома горят в поселке в Свердловской области 

ТАСС 30 минут назад
Фото: РИА "Новый День"
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Три жилых дома и 10 заброшенных построек горят в поселке Черный Яр Свердловской области. Для тушения возгорания из Екатеринбурга экстренно вылетел вертолет Ми-8, сообщили в четверг в пресс-службе регионального главка МЧС России.
"Вертолет Ми-8 МЧС России экстренно вылетел из Екатеринбурга в Новолялинский городской округ Свердловской области для тушения пожара в поселке Черный Яр. По оперативным данным пожар произошел в частном жилом доме, при переменном ветре огонь распространился на три жилых дома и 10 заброшенных построек", — говорится в сообщении.
Пожар локализован. По данным МЧС, пострадавших нет.
"Борьбу с огнем ведут представители местного лесхоза, пожарно-спасательные подразделения и добровольная пожарная команда", — отмечается в сообщении.
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