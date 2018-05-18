Почти 80 км дорог будет отремонтировано в Волоколамском районе в 2018 г.

Около 80 км дорог отремонтируют в Волоколамском районе, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В Волоколамском районе стартовал ремонт дорог. В 2018 г. в Волоколамском районе объем ремонта региональных дорог вырастет в два раза: в прошлом году в районе отремонтировали порядка 35 км региональной сети, в текущем ремонтном сезоне заменят асфальтобетонное покрытие уже на 75 км региональных дорог, еще 3 км дорожного покрытия отремонтируют на муниципальной сети», — приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Игоря Трескова

Уточняется, что в настоящий момент работы по фрезерованию и устройству асфальтобетонного полотна ведутся на участках: «Лотошино-Суворово-Клин» с 32,2 км по 49,6 км и на «Суворово-Волоколамск-Руза» с 7,2 км по 9,4 км, с 16 км по 18,2 км.

Ремонт участка Волоколамского шоссе с 95,4 по 109,2 км будет проводиться с применением износостойкой щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси, которая характеризуется высокой устойчивостью к разрушениям под воздействием транспортных потоков и климатических условий. На автодороге «Суворово-Волоколамск-Руза» с 0 по 3,8 км, с 12,3 по 15,2 км и с 32,3 по 38,8 км в полном объеме выполнено обновление дорожного покрытия, ведутся работы по устройству обочин. На участке дороги «Суворово-Волоколамск-Руза» с 28,2 по 32,3 км ремонт завершен. Наиболее масштабные работы выполняются на автодороге «Суворово-Волоколамск-Руза», где идет ремонт более 20 км.