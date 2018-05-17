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Гроза, град и порывы ветра до 17 м/с ожидаются в Подмосковье вечером в четверг
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Гроза, град и порывы ветра до 17 м/с ожидаются в Подмосковье вечером в четверг 

РИАМО 39 минут назад
Фото: РИАМО
Гроза с сильными порывами ветра и градом ожидается в Московской области во второй половине дня в четверг, говорится в сообщении пресс-службы областного главка МЧС России.
«Согласно прогнозу погоды ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 23:00 17 мая в отдельных районах Московской области ожидается гроза с дождем, местами град, при грозе усиление ветра с порывами 12-17 метров в секунду», — говорится в сообщении.
Ранее столичный главк МЧС России объявил экстренное предупреждение в Москве из-за приближающейся к городу грозы с градом.
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