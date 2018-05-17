Гроза, град и порывы ветра до 17 м/с ожидаются в Подмосковье вечером в четверг

России. Гроза с сильными порывами ветра и градом ожидается в Московской области во второй половине дня в четверг, говорится в сообщении пресс-службы областного главка МЧС

«Согласно прогнозу погоды ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 23:00 17 мая в отдельных районах Московской области ожидается гроза с дождем, местами град, при грозе усиление ветра с порывами 12-17 метров в секунду», — говорится в сообщении.