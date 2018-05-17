Петербург встретил самолет из Москвы разрядом молнии

Во время посадки в петербургском аэропорту «Пулково» в пассажирский самолет Airbus А‐320, летевший из Москвы , попала молния. Лайнер временно отстранили от полетов. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на авиадиспетчерские службы.

«Удар молнии пришелся на внешнюю сторону обшивки, когда самолет находился на низкой высоте около двух тысяч метров и заходил на посадку в Пулково. Экипажу удалось благополучно посадить самолет», — сообщил источник.

После приземления на фюзеляже заметили повреждения, характерные для воздействия атмосферного электричества. Лайнер временно отстранили от полетов, чтобы установить степень воздействия молнии на фюзеляж, узлы и авионику самолета.

Днем и вечером 15 мая московский регион накрыли дожди. За это время выпало 10 миллиметров осадков, что эквивалентно пятой части месячной нормы.