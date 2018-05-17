Ещё
Петербург встретил самолет из Москвы разрядом молнии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Петербург встретил самолет из Москвы разрядом молнии 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Санкт-Петербург.ру
Во время посадки в петербургском аэропорту «Пулково» в пассажирский самолет Airbus А‐320, летевший из Москвы, попала молния. Лайнер временно отстранили от полетов. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на авиадиспетчерские службы.
«Удар молнии пришелся на внешнюю сторону обшивки, когда самолет находился на низкой высоте около двух тысяч метров и заходил на посадку в Пулково. Экипажу удалось благополучно посадить самолет», — сообщил источник.
После приземления на фюзеляже заметили повреждения, характерные для воздействия атмосферного электричества. Лайнер временно отстранили от полетов, чтобы установить степень воздействия молнии на фюзеляж, узлы и авионику самолета.
Днем и вечером 15 мая московский регион накрыли дожди. За это время выпало 10 миллиметров осадков, что эквивалентно пятой части месячной нормы.
360tv.ru: последние новости
Заброшенный дом загорелся в Петербурге Один человек пострадал при пожаре на складе в Ярославле Режим ЧС ввели в Якутске из‐за угрозы паводка
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Эхо войны»: Россия потеряет 11 млн человек173
Самый сильный человек РФ едва не погиб на рынке44
Голикова осталась без работы и заплакала251
«Почта России» ответила Макаревичу47
В Кремле отреагировали на призыв взорвать Крымский мост21
Видео
01:47
Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка
Происшествия
03:21
«Не заставим себя ждать с ответом»
Политика Статьи
04:30
Сможет ли Евросоюз устоять под напором США
В мире
00:22
Полицейский устроил «болевое» шоу в Геленджике
Общество Происшествия
04:44
Названы кандидатуры на замену Голиковой
Политика
00:16
Пенсионерку пытались убить шилом в Москве
Происшествия
11:58
Стало известно о последних днях мужа Аллегровой
Шоу-бизнес
00:32
Самый сильный человек РФ едва не погиб на рынке
Происшествия
00:16
Пьяный мужчина исколошматил пенсионерку в Москве
Происшествия Криминал
03:28
В Москве ожидается до +27 °С
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение