Молния ударила в пассажирский самолет во время его посадки в Пулково

Петербурге молния ударила в пассажирский самолет, сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник в авиадиспетчерских службах. Она попала в лайнер Airbus А-320, когда борт на посадку в Пулково.

По словам компетентного лица, в момент удара молнии воздушное судно находилось на высоте 2 тысяч метров над землей. К счастью, слаженные действия членов экипажа позволили благополучно посадить самолет. Никто из пассажиров не пострадал.

После приземления факт удара молнии подтвердился: на фюзеляже самолета обнаружили следы от «воздействия атмосферного электричества».

В настоящее время авиалайнер отстранен от полетов. Эксперты осмотрят его и установят степень повреждения фюзеляжа, узлов и авионики.