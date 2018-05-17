Ещё
Молния ударила в пассажирский самолет во время его посадки в Пулково
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Слезы Голиковой, ложь Макаревича и другие события дня
Слезы Голиковой, ложь Макаревича и другие события дня

Молния ударила в пассажирский самолет во время его посадки в Пулково 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Петербурге молния ударила в пассажирский самолет, сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник в авиадиспетчерских службах. Она попала в лайнер Airbus А-320, когда борт на посадку в Пулково.
По словам компетентного лица, в момент удара молнии воздушное судно находилось на высоте 2 тысяч метров над землей. К счастью, слаженные действия членов экипажа позволили благополучно посадить самолет. Никто из пассажиров не пострадал.
После приземления факт удара молнии подтвердился: на фюзеляже самолета обнаружили следы от «воздействия атмосферного электричества».
В настоящее время авиалайнер отстранен от полетов. Эксперты осмотрят его и установят степень повреждения фюзеляжа, узлов и авионики.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
В среду синоптики обещают в Петербурге жару и дождь В Зеленогорске произошел пожар в детском саду В заброшенном доме в Невском районе произошел крупный пожар
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Производители техники готовятся покинуть Россию936
Саммит в Софии: ЕС в нокдауне58
В Британии испугались изоляции из-за дела Скрипаля131
Россия предъявила претензии Казахстану297
Самойлова оправдалась за забытые слова на «Евровидении»60
Видео
01:47
Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка
Происшествия
00:38
Как разорялась сталь: на Украине встал «АрселорМиттал»
Компании Другое
00:33
Циркач сорвался с 10-метровой высоты и выжил
Происшествия
02:22
Опоздавший на рейс пассажир выламывал дверь лайнера
Происшествия Общество
03:21
«Не заставим себя ждать с ответом»
Политика Статьи
00:43
Названы самые дешевые курорты этого лета
Личный счет
04:30
Сможет ли Евросоюз устоять под напором США
В мире
00:22
Полицейский устроил «болевое» шоу в Геленджике
Общество Происшествия
04:44
Названы кандидатуры на замену Голиковой
Политика
00:16
Пенсионерку пытались убить шилом в Москве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение