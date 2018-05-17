Ещё
В Петербурге в пассажирский самолет при посадке ударила молния
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Петербурге в пассажирский самолет при посадке ударила молния 

Собака 12 минут назад
Фото: Собака
В пассажирский Airbus А-320, летевший из Москвы в Петербург, при заходе на посадку попала молния. Экипаж смог благополучно посадить самолет, никто не пострадал. После инцидента самолет отстранили от полетов.
«Удар молнии пришелся на внешнюю сторону обшивки, когда самолет находился на низкой высоте около двух тысяч метров и заходил на посадку в «Пулково». Экипажу удалось благополучно посадить самолет», — сообщил источник ТАСС.
После посадки на фюзеляже самолета нашли повреждения, характерные для удара молнии. Специалисты установят степень воздействия молнии на фюзеляж, узлы и авионику самолет Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Собака: последние новости
Пожар на лакокрасочном складе в Ярославле локализовали 9 человек погибли в давке в Бангладеш В Екатеринбурге экстренно сел самолет
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Эхо войны»: Россия потеряет 11 млн человек164
Самый сильный человек РФ едва не погиб на рынке43
Голикова осталась без работы и заплакала251
Карты Google разглядели Крымский мост61
В Кремле отреагировали на призыв взорвать Крымский мост21
Видео
01:47
Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка
Происшествия
03:21
«Не заставим себя ждать с ответом»
Политика Статьи
04:30
Сможет ли Евросоюз устоять под напором США
В мире
00:22
Полицейский устроил «болевое» шоу в Геленджике
Общество Происшествия
04:44
Названы кандидатуры на замену Голиковой
Политика
00:16
Пенсионерку пытались убить шилом в Москве
Происшествия
11:58
Стало известно о последних днях мужа Аллегровой
Шоу-бизнес
00:32
Самый сильный человек РФ едва не погиб на рынке
Происшествия
00:16
Пьяный мужчина исколошматил пенсионерку в Москве
Происшествия Криминал
03:28
В Москве ожидается до +27 °С
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение