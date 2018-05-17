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На пожаре в Севастополе спасли троих человек
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На пожаре в Севастополе спасли троих человек 

РИА Новости Крым 35 минут назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая — РИА Новости Крым. На пожаре в Севастополе спасли троих человек, сообщили в пресс-службе севастопольского управления МЧС России.
Возгорание произошло в квартире жилого многоквартирного дома по улице Вакуленчука. На место происшествия немедленно выехали службы экстренного реагирования — спасатели прибыли и приступили к работе в течение пяти минут.
"Звено газодымозащитной службы в квартире провело разведку, в ходе которой было установлено, что в комнате горит мебель. Рядом с очагом пожара спасатели обнаружили двоих мужчин и женщину. Их вывели на свежий воздух", — рассказали в МЧС.
Также на время тушения пожара спасатели эвакуировали еще девять человек с других этажей жилого дома. В течение 15 минут загорание было полностью ликвидировано, пострадавших нет.
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