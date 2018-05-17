На пожаре в Севастополе спасли троих человек

Возгорание произошло в квартире жилого многоквартирного дома по улице Вакуленчука. На место происшествия немедленно выехали службы экстренного реагирования — спасатели прибыли и приступили к работе в течение пяти минут.

"Звено газодымозащитной службы в квартире провело разведку, в ходе которой было установлено, что в комнате горит мебель. Рядом с очагом пожара спасатели обнаружили двоих мужчин и женщину. Их вывели на свежий воздух", — рассказали в МЧС

Также на время тушения пожара спасатели эвакуировали еще девять человек с других этажей жилого дома. В течение 15 минут загорание было полностью ликвидировано, пострадавших нет.