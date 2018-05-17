Ещё
В Польше завершили эксгумацию останков жертв смоленской авиакатастрофы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Польше завершили эксгумацию останков жертв смоленской авиакатастрофы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости / Илья Питалев
ВАРШАВА, 17 мая — РИА Новости. Польская прокуратура завершила эксгумацию останков жертв авиакатастрофы под Смоленском, в которой в 2010 году погиб президент страны Лех Качиньский, сообщила журналистам официальный представитель генпрокуратуры республики Эва Бялик.
"На кладбище в Гданьске завершилась эксгумация последней из жертв катастрофы под Смоленском", — сказала она.
Эксгумации останков жертв катастрофы, которые не были кремированы или эксгумированы ранее, велись в рамках нового расследования причин крушения самолета, проводимого в Польше. Всего были эксгумированы останки 83 человек, в том числе президента Леха Качиньского и его супруги Марии. Ряд родственников погибших выступили категорически против эксгумации.
Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту «Смоленск-Северный». На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли. Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.
РИА Новости: последние новости
На Гавайях объявили красный уровень тревоги из-за извергающегося вулкана В регионах России за сутки потушили свыше 180 лесных пожаров В Удмуртии в десяти километрах от Пугачево эвакуируют детский санаторий
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голикова осталась без работы и заплакала223
Пока вы спали: Россия станет «налоговым раем»84
«Крымский мост достанется Украине»355
«Меня били, электрошокер, бороду рвали руками»46
Макаревич разнес «Почту России»265
Видео
01:47
Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка
Происшествия
03:21
«Не заставим себя ждать с ответом»
Политика Статьи
04:30
Сможет ли Евросоюз устоять под напором США
В мире
00:16
Пенсионерку пытались убить шилом в Москве
Происшествия
11:58
Стало известно о последних днях мужа Аллегровой
Шоу-бизнес
00:16
Пьяный мужчина исколошматил пенсионерку в Москве
Происшествия Криминал
03:28
В Москве ожидается до +27 °С
Общество Новости Москвы
02:19
Оправданный после 17 лет тюрьмы американец расплакался
Происшествия
00:48
Голикова осталась без работы и заплакала
Политика
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение