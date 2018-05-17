В Польше завершили эксгумацию останков жертв смоленской авиакатастрофы 

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На Гавайях объявили красный уровень тревоги из-за извергающегося вулкана

В регионах России за сутки потушили свыше 180 лесных пожаров

В Удмуртии в десяти километрах от Пугачево эвакуируют детский санаторий