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Крышу больницы в Томской области снесло ветром
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Крышу больницы в Томской области снесло ветром
Говорит Москва
2 часа назад
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Фото:
РИА "ФедералПресс"
По предварительным данным, никто не пострадал, сообщает Life.
Ранее томский гидрометцентр выпустил предупреждение о сильном снеге, гололёде и шквалистом ветре.
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