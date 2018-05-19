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Крышу больницы в Томской области снесло ветром
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Крышу больницы в Томской области снесло ветром 

Говорит Москва 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По предварительным данным, никто не пострадал, сообщает Life.
Ранее томский гидрометцентр выпустил предупреждение о сильном снеге, гололёде и шквалистом ветре.
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