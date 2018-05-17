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Похолодание и дождь ожидают Владивосток в конце рабочей недели
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Похолодание и дождь ожидают Владивосток в конце рабочей недели 

Primpress 2 часа назад
Фото: Primpress
В пятницу, 18 мая, с Кореи на акваторию Японского моря выйдет циклон, который будет смещаться над его центральной частью, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Примпогоду». В связи с этим облачная шапка накроет южную половину Приморья.
В регионе пройдут дожди различной интенсивности. Днем будет смещаться холодный тропосферный вихрь, который обусловит дальнейшее понижение температуры. Минимальные значения температуры в ночные часы +1…+9 °C. Днем при облачности и дожде столбики термометров не поднимутся выше +13…+20 °C, на побережье +5…+12 °C.
Северная часть края будет находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления. Здесь осадков не ожидается, воздух прогреется до +23 °C  В краевой столице в пятницу пасмурно, небольшой, временами умеренный дождь. Синоптики обещают умеренный до сильного ветер.
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