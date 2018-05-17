Авиация возобновила работы по тушению пожара на месте ЧС в Пугачеве

ИЖЕВСК , 17 мая. / ТАСС /. Авиация возобновила работы по тушению пожара на месте ЧС на территории бывшего военного полигона в Пугачеве . Об этом в четверг сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Удмуртии

"Авиация МЧС восстановила работы по тушению очагов возгорания на месте ЧС, облеты совершают самолет Бе-200 и вертолет Ми-8, к работам приступили сегодня около 7:10 мск в связи с тем, что над объектом была сильная задымленность и туман, это мешало обзору", — рассказали в пресс-службе.

По данным регионального управления, накануне над территорией, где возник пожар, сбросили более 50 т воды.

В среду в Малопургинском районе Удмуртии западнее населенного пункта Пугачево возник пожар на территории бывшего военного полигона. По последним данным экстренных служб региона, площадь пожара составляет 300 га. Из находящегося поблизости военного городка в пункты временного размещения эвакуировали две тысячи человек.