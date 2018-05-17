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Молния: Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в японской префектуре Тиба — Японское метеорологическое агентство
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Молния: Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в японской префектуре Тиба — Японское метеорологическое агентство 

ИА Синьхуа 1 час назад
метеорологическое агентство
ИА Синьхуа: последние новости
Жители Кыргызстана почувствовали сильное землетрясение в Афганистане 23 человека пропали без вести при крушении судна в индийском штате Андхра-Прадеш Самолет китайской авиакомпании совершил экстренную посадку из-за разбившегося в кабине пилотов стекла, никто из пассажиров не пострадал
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