Спасатели эвакуировали восемь человек из горящего дома в Приморье

В пожарную службу Уссурийска пришло сообщение о пожаре на пятом этаже многоэтажки. Огнеборцы прибыли на место происшествия через восемь минут. Специалисты установили, что загорелся кондиционер и вещи на балконе. Спасатели эвакуировали восемь человек из здания для обеспечения безопасности жителей дома.

С огнем удалось справиться за 20 минут после локализации очага возгорания. Для этого использовали четыре единицы техники и силы 15 пожарных.