Спасатели эвакуировали восемь человек из горящего дома в Приморье 

Восемь человек эвакуированы из горящего многоэтажного жилого дома в Уссурийске. Об этом сообщило РИА VladNews со ссылкой на пресс‐службу МЧС России по Приморскому краю.
В пожарную службу Уссурийска пришло сообщение о пожаре на пятом этаже многоэтажки. Огнеборцы прибыли на место происшествия через восемь минут. Специалисты установили, что загорелся кондиционер и вещи на балконе. Спасатели эвакуировали восемь человек из здания для обеспечения безопасности жителей дома.
С огнем удалось справиться за 20 минут после локализации очага возгорания. Для этого использовали четыре единицы техники и силы 15 пожарных.
Две тысячи жителей Удмуртии эвакуированы с места пожара, который начался из-за взрывов снарядов на территории бывшего военного полигона вблизи поселка Пугачево.