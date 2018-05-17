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Спасатели эвакуировали восемь человек из горящего дома в Приморье
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Спасатели эвакуировали восемь человек из горящего дома в Приморье 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Восемь человек эвакуированы из горящего многоэтажного жилого дома в Уссурийске. Об этом сообщило РИА VladNews со ссылкой на пресс‐службу МЧС России по Приморскому краю.
В пожарную службу Уссурийска пришло сообщение о пожаре на пятом этаже многоэтажки. Огнеборцы прибыли на место происшествия через восемь минут. Специалисты установили, что загорелся кондиционер и вещи на балконе. Спасатели эвакуировали восемь человек из здания для обеспечения безопасности жителей дома.
С огнем удалось справиться за 20 минут после локализации очага возгорания. Для этого использовали четыре единицы техники и силы 15 пожарных.
Две тысячи жителей Удмуртии эвакуированы с места пожара, который начался из-за взрывов снарядов на территории бывшего военного полигона вблизи поселка Пугачево.
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