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В Хабаровском крае рыбаки нашли авиабомбу
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В Хабаровском крае рыбаки нашли авиабомбу 

Вести.Ru 5 часов назад
Фото: Дальний Восток
В Хабаровском крае группа пиротехников Амурского спасательного центра выехала в Ульчский район, чтобы ликвидировать авиабомбу, найденную местными жителями. Об этом сообщили представители пресс-службы ГУ МЧС по региону.
Как уточняется, снаряд нашли на песчаной отмели реки Амур у острова Дайду в двух километрах от населенного пункта.
После вызова спасателей место обнаружения бомбы тут же оцепили, был выставлен дежурный патруль.
По информации регионального управления МЧС, в Ульчском районе местные жители регулярно находят авиабомбы времен Второй мировой войны на берегах Амура и его протоков. В 2009 году в селе Софийск работала сводная группа МЧС РФ по разминированию, напоминает агентство «Интерфакс». Тогда спасатели обнаружили и уничтожили более 130 снарядов. Всего за последние 15 лет сотрудники МЧС обезвредили в данном районе порядка 200 боеприпасов.
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