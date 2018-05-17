В Хабаровском крае рыбаки нашли авиабомбу

Хабаровском крае группа пиротехников Амурского спасательного центра выехала в Ульчский район, чтобы ликвидировать авиабомбу, найденную местными жителями. Об этом сообщили представители пресс-службы ГУ МЧС по региону.

Как уточняется, снаряд нашли на песчаной отмели реки Амур у острова Дайду в двух километрах от населенного пункта.

После вызова спасателей место обнаружения бомбы тут же оцепили, был выставлен дежурный патруль.