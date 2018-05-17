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Новый международный аэропорт Пекина откроется 1 октября 2019 года
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Новый международный аэропорт Пекина откроется 1 октября 2019 года 

Прайм 1 час назад
ПЕКИН, 17 мая /ПРАЙМ/. Новый международный аэропорт Пекина на юге китайской столицы официально откроется 1 октября 2019 года, сообщает газета China Daily со ссылкой на городские власти.
Впервые власти назвали точную дату, когда аэропорт начнет работать.
Новый аэропорт Пекина расположен в 46 километрах от центра города, главной причиной его строительства стало желание разгрузить международный аэропорт Шоуду, являющегося одной из наиболее загруженных авиагаваней мира. Расстояние между двумя аэропортами составит порядка 67 километров.
Новый аэропорт будет иметь четыре взлетно-посадочные полосы и в год сможет принимать до 620 тысяч рейсов. Его проект предусматривает, что пропускная способность воздушной гавани к 2025 году сможет составить 72 миллиона человек. Для сравнения: международный аэропорт Шереметьево в 2016 году обслужил чуть более 34 миллионов пассажиров. Также к 2025 году новый пекинский аэропорт должен обрабатывать до 2 миллионов тонн грузов в год.
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