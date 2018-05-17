Новый международный аэропорт Пекина откроется 1 октября 2019 года

ПЕКИН, 17 мая /ПРАЙМ/. Новый международный аэропорт Пекина на юге китайской столицы официально откроется 1 октября 2019 года, сообщает газета China Daily со ссылкой на городские власти.

Впервые власти назвали точную дату, когда аэропорт начнет работать.

Новый аэропорт Пекина расположен в 46 километрах от центра города, главной причиной его строительства стало желание разгрузить международный аэропорт Шоуду, являющегося одной из наиболее загруженных авиагаваней мира. Расстояние между двумя аэропортами составит порядка 67 километров.