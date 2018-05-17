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Краткое знакомство с Санкт-Петербургом
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Краткое знакомство с Санкт-Петербургом 

ИА Синьхуа 59 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Санкт-Петербург, 16 мая /Синьхуа/ — Санкт-Петербург — второй по величине город России, который находится в дельте реки Нева на восточном берегу Финского залива. Город расположен на 40 с лишним островах, между которыми возведено свыше 700 мостов. Поэтому Санкт-Петербург также называют «северной Венецией».
Санкт-Петербург, 16 мая /Синьхуа/ — Санкт-Петербург — второй по величине город России, который находится в дельте реки Нева на восточном берегу Финского залива. Город расположен на 40 с лишним островах, между которыми возведено свыше 700 мостов. Поэтому Санкт-Петербург также называют «северной Венецией».
Санкт-Петербург, 16 мая /Синьхуа/ — Санкт-Петербург — второй по величине город России, который находится в дельте реки Нева на восточном берегу Финского залива. Город расположен на 40 с лишним островах, между которыми возведено свыше 700 мостов. Поэтому Санкт-Петербург также называют «северной Венецией».
Санкт-Петербург, 16 мая /Синьхуа/ — Санкт-Петербург — второй по величине город России, который находится в дельте реки Нева на восточном берегу Финского залива. Город расположен на 40 с лишним островах, между которыми возведено свыше 700 мостов. Поэтому Санкт-Петербург также называют «северной Венецией».
Санкт-Петербург, 16 мая /Синьхуа/ — Санкт-Петербург — второй по величине город России, который находится в дельте реки Нева на восточном берегу Финского залива. Город расположен на 40 с лишним островах, между которыми возведено свыше 700 мостов. Поэтому Санкт-Петербург также называют «северной Венецией».
Санкт-Петербург, 16 мая /Синьхуа/ — Санкт-Петербург — второй по величине город России, который находится в дельте реки Нева на восточном берегу Финского залива. Город расположен на 40 с лишним островах, между которыми возведено свыше 700 мостов. Поэтому Санкт-Петербург также называют «северной Венецией».
Санкт-Петербург, 16 мая /Синьхуа/ — Санкт-Петербург — второй по величине город России, который находится в дельте реки Нева на восточном берегу Финского залива. Город расположен на 40 с лишним островах, между которыми возведено свыше 700 мостов. Поэтому Санкт-Петербург также называют «северной Венецией».
ИА Синьхуа: последние новости
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