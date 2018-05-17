Шторм «поглотил» Манхэттен. Завораживающие кадры 

Шторм на Манхэттэне меньше чем за час накрыл город. Таймлапс был опубликован ABC News в Twitter.
На кадрах видно, как голубое небо над американским городом достаточно быстро сменяется черными тучами.
При этом на Манхэттен приходит «ночь» и город буквально «исчезает» под натиском непогоды. Мощнейший шторм обрушился на американский город во вторник, 15 мая. В результате сотни домов остались без света.
Кроме того, непогода внесла свои коррективы в работу транспорта и железной дороги в штате Нью-Йорк.
Американские ученые проанализировали сведения о силе штормов за последние 30 лет и обнаружили «катастрофическую аномалию» в Атлантике. Выяснилось, что за это время среднее увеличение скорости ветра в ураганах составило 21 километр в час, то есть каждое десятилетие на семь километров в час. «360» рассказывает, в чем причина этой странности и может ли опасная аномалия угрожать России.