Ещё
Шторм «поглотил» Манхэттен. Завораживающие кадры
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шторм «поглотил» Манхэттен. Завораживающие кадры 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Шторм на Манхэттэне меньше чем за час накрыл город. Таймлапс был опубликован ABC News в Twitter.
На кадрах видно, как голубое небо над американским городом достаточно быстро сменяется черными тучами.
При этом на Манхэттен приходит «ночь» и город буквально «исчезает» под натиском непогоды. Мощнейший шторм обрушился на американский город во вторник, 15 мая. В результате сотни домов остались без света.
Кроме того, непогода внесла свои коррективы в работу транспорта и железной дороги в штате Нью-Йорк.
Американские ученые проанализировали сведения о силе штормов за последние 30 лет и обнаружили «катастрофическую аномалию» в Атлантике. Выяснилось, что за это время среднее увеличение скорости ветра в ураганах составило 21 километр в час, то есть каждое десятилетие на семь километров в час. «360» рассказывает, в чем причина этой странности и может ли опасная аномалия угрожать России.
360tv.ru: последние новости
Вода полностью ушла из поселка Ворогово в Красноярском крае Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Астане Специалисты предложили открыть международную АЭС в Приморье
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Крымский мост помешает проходу Шестого флота США»729
США подготовят новые санкции к РФ из-за ДРСМД89
В Раде рассказали, как мост в Крыму «станет» украинским106
Лавров назвал кощунством слова посла Израиля592
«Российские дипломаты отказались нам помогать»106
Видео
01:47
Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка
Происшествия
03:21
«Не заставим себя ждать с ответом»
Политика Статьи
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
00:50
Президент Туркмении полюбовался затопленной столицей
СНГ В мире
00:38
В РФ ответили на призыв бомбить Крымский мост
Политика
01:22
Лепсу запретили въезд в Израиль
Шоу-бизнес
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
03:51
В США выбрали лучший российский истребитель
Армия Оружие
01:10
Хирург заступился за «Ночных волков»
Общество
03:14
«Люди, очнитесь»: Захарова о скандале вокруг Самойловой
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение