Шторм «поглотил» Манхэттен. Завораживающие кадры

Шторм на Манхэттэне меньше чем за час накрыл город. Таймлапс был опубликован ABC News в Twitter.

На кадрах видно, как голубое небо над американским городом достаточно быстро сменяется черными тучами.

При этом на Манхэттен приходит «ночь» и город буквально «исчезает» под натиском непогоды. Мощнейший шторм обрушился на американский город во вторник, 15 мая. В результате сотни домов остались без света.

Кроме того, непогода внесла свои коррективы в работу транспорта и железной дороги в штате Нью-Йорк