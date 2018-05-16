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Тушение пожара в Пугачеве приостановлено до рассвета
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Тушение пожара в Пугачеве приостановлено до рассвета 

BFM.RU 13 часов назад
Тушение пожара на бывшем военном полигоне вблизи населенного пункта Пугачева в Удмуртии приостановлено до рассвета, сообщает ТАСС в со ссылкой на региональный главк МЧС.
«Работы по тушению приостановлены до рассвета, проводится патрулировани», — сказали в пресс-службе республиканского ГУ МЧС РФ. По данным МЧС, ночью также будет организовано патрулирование населенного пункта на случай техногенных пожаров. В пресс-службе уточнили, что авиация на объекте в настоящее время уже прекратила работу, сброс воды начнется ориентировочно в 02:00-03:00 мск.
Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов добавил, что, решение допустить эвакуированных жильцов в их квартиры будет принято после того, как пожар будет локализован. Ранее сообщалось, что всего в поселке Пугачеве проживает порядка 2,8 тыс. человек, около 2 тыс. человек эвакуированы, для них подготовлены пункты временного размещения.
В среду в Малопургинском районе Удмуртии западнее населенного пункта Пугачева возник пожар на территории бывшего военного полигона. По последним данным экстренных служб региона, площадь пожара составляет 300 га.
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