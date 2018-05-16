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Площадь пожара в военной части в Удмуртии увеличилась до 20 гектаров
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Площадь пожара в военной части в Удмуртии увеличилась до 20 гектаров 

Газета.Ru 6 часов назад
Площадь природного пожара на территории на территории бывшей военной части в селе Пугачево увеличилась до 20 гектаров. Об сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя регионального МЧС.
"Площадь пожара составляет около 20 гектаров", — заявил источник агентства.
Как отмечается, на место для тушения пожара были направлены два пожарных поезда.
Ранее сообщалось, что на территории бывшей военной части в селе Пугачево из-за природного пожара начали взрываться снаряды.
По данным СМИ, взрываются снаряды, которые не были собраны при ликвидации последствий взрыва воинского арсенала в 2011 году.
Причиной взрывов стал пожар, возникший после возгорания сухой травы.
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