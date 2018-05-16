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Население Азербайджана увеличилось до 10 млн человек
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Население Азербайджана увеличилось до 10 млн человек 

Мир24 1 час назад
Население Азербайджана увеличилось, сообщили в Государственном комитете статистики страны. С начала года цифра увеличилась на 18260 человек
Сейчас в республике зарегистрированы почти 10 миллионов человек (9 млн 916 тыс. 345 человек). Численность населения на 1 кв км составила 115 человек.
Как отмечают специалисты, население городов чуть больше, чем количество сельских жителей — 52,9% против 47,1%. При этом 49,9% населения составляют мужчины, 50,1% — женщины.
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