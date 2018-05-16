Тушение пожара в Пугачеве приостановлено до рассвета

Принято решение приостановить работы по тушению пожара на бывшем военном полигоне рядом с населенным пунктом Пугачево в Удмуртии до рассвета. Об этом сообщили СМИ представители ГУ МЧС региона. В настоящее время проводится патрулирование.

По информации МЧС, ночью также планируется патрулирование населенного пункта на случай техногенных пожаров. Авиация на объекте уже прекратила работу, передает ТАСС . Сброс воды начнут около 2-3 часов ночи по московскому времени.

Как отметил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов , решение о допуске эвакуированных жильцов в их квартиры будет принято после того, как удастся локализовать пожар. Ранее СМИ сообщали, что всего в поселке Пугачево проживает около 2,8 тысячи человек, были эвакуированы порядка 2 тысяч человек. Для них подготовили пункты временного размещения.

В среду, 16 мая, в Малопургинском районе Удмуртии к западу от населенного пункта Пугачево на территории бывшего военного полигона возник пожар. По последней информации экстренных служб региона, общая площадь пожара составляет 300 гектаров.