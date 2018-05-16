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Тушение пожара в Пугачеве приостановлено до рассвета
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Тушение пожара в Пугачеве приостановлено до рассвета 

Вести.Ru 4 часа назад
Фото: 360tv.ru
Принято решение приостановить работы по тушению пожара на бывшем военном полигоне рядом с населенным пунктом Пугачево в Удмуртии до рассвета. Об этом сообщили СМИ представители ГУ МЧС региона. В настоящее время проводится патрулирование.
По информации МЧС, ночью также планируется патрулирование населенного пункта на случай техногенных пожаров. Авиация на объекте уже прекратила работу, передает ТАСС. Сброс воды начнут около 2-3 часов ночи по московскому времени.
Как отметил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов, решение о допуске эвакуированных жильцов в их квартиры будет принято после того, как удастся локализовать пожар. Ранее СМИ сообщали, что всего в поселке Пугачево проживает около 2,8 тысячи человек, были эвакуированы порядка 2 тысяч человек. Для них подготовили пункты временного размещения.
В среду, 16 мая, в Малопургинском районе Удмуртии к западу от населенного пункта Пугачево на территории бывшего военного полигона возник пожар. По последней информации экстренных служб региона, общая площадь пожара составляет 300 гектаров.
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