Работы по тушению пожара в Пугачеве приостановлены до рассвета

ИЖЕВСК , 16 мая. / ТАСС /. Работы по тушению пожара на бывшем военном полигоне вблизи населенного пункта Пугачево в Удмуртии приостановлены до рассвета, сообщили ТАСС в среду в региональном главке МЧС

"Работы по тушению приостановлены до рассвета, проводится патрулирование", — сказали в пресс-службе республиканского ГУ МЧС РФ.

По данным МЧС, ночью также будет организовано патрулирование населенного пункта на случай техногенных пожаров.

В пресс-службе уточнили, что авиация на объекте в настоящее время уже прекратила работу, сброс воды начнется ориентировочно в 02:00-03:00 мск.

Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов добавил, что, решение допустить эвакуированных жильцов в их квартиры примут после того, как пожар будет локализован.

Ранее сообщалось, что всего в поселке Пугачево проживает порядка 2,8 тыс. человек, около 2 тыс. человек эвакуировано, для них подготовлены пункты временного размещения.

В среду в Малопургинском районе Удмуртии западнее населенного пункта Пугачево возник пожар на территории бывшего военного полигона. По последним данным экстренных служб региона, площадь пожара составляет 300 га.

В июне 2011 года на арсенале Минобороны в Пугачево в Удмуртии произошел масштабный пожар. Огнем были охвачены 18 складов с боеприпасами и примерно 150 зданий на площади 8 км. Всего в военной части арсенала хранилось 170 тысяч снарядов, треть складов уцелела. Из зоны бедствия эвакуировали 28 тыс. человек, 100 человек пострадали, погибли трое.

Как ранее сообщал ТАСС, после ликвидации последствий ЧП, саперы Минобороны РФ провели очистку местности от взрывоопасных предметов. Затем объекты расформированной воинской части были переданы для проведения работ свердловскому предприятию «Вторметалл».

В 2015 году на этом же месте уже происходила одиночная и групповая детонация несобранных боеприпасов.