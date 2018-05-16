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На улице Шаляпина в Музыкальном районе Краснодара загорелась квартира
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На улице Шаляпина в Музыкальном районе Краснодара загорелась квартира 

АиФ-Кубань 3 часа назад
Фото: АиФ-Кубань
По предварительным данным, есть пострадавшие
На улице Шаляпина в Музыкальном районе Краснодара загорелась квартира.
Пожар произошел вечером 16 мая. Сообщение о возгорание поступило в МЧС в 19.56. По предварительным данным, пожар начался в квартире на втором этаже шестнадцатиэтажного дома на площади 50 кв. м. Из дома эвакуировали 100 человек. Есть пострадавшие.
В 20.55 огонь был полностью потушен. Пожарные продолжают работать на месте происшествия, сообщили в пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
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