На улице Шаляпина в Музыкальном районе Краснодара загорелась квартира

По предварительным данным, есть пострадавшие

На улице Шаляпина в Музыкальном районе Краснодара загорелась квартира.

Пожар произошел вечером 16 мая. Сообщение о возгорание поступило в МЧС в 19.56. По предварительным данным, пожар начался в квартире на втором этаже шестнадцатиэтажного дома на площади 50 кв. м. Из дома эвакуировали 100 человек. Есть пострадавшие.

В 20.55 огонь был полностью потушен. Пожарные продолжают работать на месте происшествия, сообщили в пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.