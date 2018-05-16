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Клиентка турфирмы отсудила компенсацию, отказавшись от отдыха
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Клиентка турфирмы отсудила компенсацию, отказавшись от отдыха 

Российская Газета 56 минут назад
— Все СМИ предупреждали, что в Турции энтеровирусная инфекция, и в первую очередь страдают дети. Я испугалась заражения и отказалась от поездки в день вылета, — рассказывает Людмила.
В ответ на ее просьбу вернуть деньги турфирма перевела только треть из заплаченных 150 тысяч рублей, ссылаясь на понесенные расходы. Тогда Людмила обратилась в суд. Представитель турфирмы продолжал твердить: «Информация о вирусной инфекции ничем не подтверждена, опасность для туристов отсутствовала, возвращать всю сумму мы не обязаны».
— Явное нарушение прав потребителя, — объясняет юрист Алапаевского отдела Роспотребнадзора Андрей Комаров. — По закону, продавец обязан донести до потребителя полную и достоверную информацию о продукте. Если еще до продажи путевки случилось наводнение, землетрясение или эпидемия, продавец обязан сообщить об этом покупателю.
В итоге суд решил дело в пользу истца. Как сказано в решении, в случае официально подтвержденной угрозы при расторжении договора до начала путешествия туристу возвращается вся сумма. Турфирма выплатила Людмиле оставшиеся 95 тысяч и заплатила штраф — за то, что не вернула деньги добровольно.
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