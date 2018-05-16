Обстоятельства инцидента с пассажирским самолетом расследуют в аэропорту «Внуково» 

Вылет рейса «Москва — Ульяновск» пришлось отменить: на борту сработал датчик пожарной тревоги. Это случилось, когда самолет уже готовился взлететь. Более того: еще при посадке люди жаловались на нехватку воздуха — не работала система вентиляции. Хотя по правилам, пассажиры должны садиться в уже охлажденный самолет. Кондиционеры могут работать либо от топлива в баке, либо от внешнего источника — его за отдельную плату предоставляет аэропорт, пишут «Вести». Позже пассажиров отправили из Москвы в Уульяновск резервным бортом.