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Обстоятельства инцидента с пассажирским самолетом расследуют в аэропорту «Внуково»
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Обстоятельства инцидента с пассажирским самолетом расследуют в аэропорту «Внуково» 

Авторадио 55 минут назад
Вылет рейса «Москва — Ульяновск» пришлось отменить: на борту сработал датчик пожарной тревоги. Это случилось, когда самолет уже готовился взлететь. Более того: еще при посадке люди жаловались на нехватку воздуха — не работала система вентиляции. Хотя по правилам, пассажиры должны садиться в уже охлажденный самолет. Кондиционеры могут работать либо от топлива в баке, либо от внешнего источника — его за отдельную плату предоставляет аэропорт, пишут «Вести». Позже пассажиров отправили из Москвы в Уульяновск резервным бортом.
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