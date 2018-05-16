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МЧС: Площадь пожара в Удмуртии выросла в два раза
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МЧС: Площадь пожара в Удмуртии выросла в два раза
Мир24
2 часа назад
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Площадь пожара на бывшем военном полигоне в
Удмуртии
выросла в два раза, до 20 га. Об этом говорится в сообщении
МЧС
по региону.
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