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МЧС: Площадь пожара в Удмуртии выросла в два раза
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МЧС: Площадь пожара в Удмуртии выросла в два раза 

Мир24 2 часа назад
Площадь пожара на бывшем военном полигоне в Удмуртии выросла в два раза, до 20 га. Об этом говорится в сообщении МЧС по региону.
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