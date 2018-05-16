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Источник сообщил об увеличении площади пожара в Удмуртии до 300 гектаров
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Источник сообщил об увеличении площади пожара в Удмуртии до 300 гектаров 

РИА Новости 10 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Площадь пожара на территории бывшего военного арсенала в поселке Пугачево в Удмуртии увеличилась до 300 гектаров, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах республики.
Ранее сообщалось о взрыве трех снарядов в поле при возгорании травы близ поселка Пугачево. Спасатели ранее сообщали, что огонь распространился на площади около 20 гектаров, происходит «единичная детонация боеприпасов». Пострадавших, по предварительной информации, нет. Порядка 2 тысяч жителей Пугачево эвакуировано.
"По уточненным данным, площадь пожара составляет порядка 300 гектаров", — сказал собеседник агентства.
В Пугачево находится бывший военный арсенал, где в 2011 году произошел крупный пожар, спровоцировавший детонацию боеприпасов. При тушении огня погиб военнослужащий, 100 человек обратились за медицинской помощью, из опасной зоны были эвакуированы более 28 тысяч человек.
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