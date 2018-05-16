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Более 125 км автодорог отремонтируют до конца года в Дмитровском районе Подмосковья
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Более 125 км автодорог отремонтируют до конца года в Дмитровском районе Подмосковья 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Более 100 участков дорог общей протяженностью свыше 125 км будет отремонтировано в 2018 г. в Дмитровском районе Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на министра Игоря Трескова.
«В Дмитровском районе Московской области стартовал ремонт дорог. В 2018 г. в муниципалитете будет отремонтировано свыше 100 участков дорог общей протяженностью более 125 км. В этом ремонтном сезоне дорожникам предстоит заменить асфальтобетонное покрытие на 26 участках региональных дорог протяженностью более 90 км и на 75 участках муниципальной сети протяженностью более 35 км с привлечением софинансирования из дорожного фонда. Объем финансирования на ремонт региональных и муниципальных автодорог составляет 945 млн руб., из них 84 млн руб. выделено из средств дорожного фонда на ремонт на муниципальной сети», — приводятся в сообщении слова И. Трескова.
В пресс-службе уточнили, что по итогам голосования на портале «Добродел» в Дмитровском районе будет отремонтировано 12 участков автодорог, протяженность которых составит порядка 23 км. Наибольшее количество голосов набрали автодороги: «Трощейково-Ерыково» с 0 км по 3,6 км, «Яхрома-Ильинское-Афанасово» с 0 км 1,7 км и «Хлебниково-Рогачево-Бортниково» с 0 км по 1,2 км.
«В настоящий момент в муниципалитете ремонтируется 16 участков автодорог. Силами производственных комплексов ГБУ «Мосавтодор» и подрядных организаций идет укладка асфальтобетонного покрытия на дорогах к тренировочным базам футбольных команд: «ММК-Игнатово-Пчелка-Рождествено» с 0 км по 7,2 км и А104 «Москва-Дмитров-Дубна»-Дмитров-МБК с 3,3 км по 6,3 км. Ремонтируются также участки региональных дорог Рогачево-Клюшниково с 6,5 км по 14 км и «Яхрома-Подъячево-Подъячево» с 0 км по 1,1 км. Кроме того, проводятся работы в Дмитрове на ул. 2-я Инженерная и ул. Инженерная, ул. Аверьянова, ул. Осипенко, ул. Гоголя, ул. Разина, ул. Пионерская, ул. Аллейная, ул. Рогачевская, 3-й Речной пер., 4-й Речной пер., Мельничный пер., ул. Фомичева, Опорный проезд, ул. Старо-Яхромская, ул. Шпилевская», — указано в сообщении.
Кроме того, специалисты подрядных организаций завершили работы по устройству асфальтобетонного покрытия на двух участках региональных дорог: «Яхрома-Подъячево» с 8 км по 17,9 км и «Хлебниково-Рогачево» с 55,4 км по 60,8 км. Укладка асфальтобетонного покрытия завершена на подъездной дороге пос. совхоза Останкино на ул. Садовая, дороге села Куликово, дороге села Орудьево, на дороге в селе Борисово, селе Подчерково и псс. Рыбное.
Отмечается, что закончить ремонт основных автодорог в Московской области планируется в сентябре.
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