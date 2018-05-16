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Два пожарных поезда направили в поселок в Удмуртии из-за взрыва снарядов
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Два пожарных поезда направили в поселок в Удмуртии из-за взрыва снарядов
РИА Новости
57 минут назад
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РИА Новости
РИА НОВОСТИ
. ДВА ПОЖАРНЫХ ПОЕЗДА НАПРАВЛЕНЫ В УДМУРТСКОЕ ПУГАЧЕВО ИЗ-ЗА ВЗРЫВОВ НА ТЕРРИТОРИИ БЫВШЕГО АРСЕНАЛА —
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