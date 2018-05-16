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В Удмуртии продолжаются взрывы снарядов
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В Удмуртии продолжаются взрывы снарядов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. ВЗРЫВЫ СНАРЯДОВ БЛИЗ УДМУРТСКОГО ПУГАЧЕВО ПРОДОЛЖАЮТСЯ, ИЗ ПОСЕЛКА ЭВАКУИРУЮТ 2 ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК — МЧС
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