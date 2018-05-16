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Жителей в Удмуртии эвакуируют после взрывов
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Жителей в Удмуртии эвакуируют после взрывов 

News.ru 1 час назад
Спасатели эвакуируют населённые пункты Малая Пурга и Агрыз, которые находятся рядом с Пугачево, где ранее очевидцы сообщили о взрывах.
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