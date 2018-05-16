Пожарные и волонтеры спасли поселок в Курганской области от огня

МОСКВА , 16 мая. / ТАСС /. Пожарные, представители лесничеств и волонтеры при сильном ветре остановили распространение лесного пожара и спасли жилые дома в поселке Зеленый Кетовского района Курганской области от огня, сообщили в среду в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

"Благодаря оперативному реагированию, четкой и слаженной работе пожарно-спасательных подразделений, постов муниципальной пожарной охраны, представителей лесничеств и волонтеров удалось защитить все 72 дома населенного пункта Зеленый Кетовского района Курганской области, которым угрожал природный пожар, приближающийся к деревне из-за сильных порывов ветра", — говорится в сообщении.

Информация о пожаре поступила вечером 15 мая. «Сообщалось, что в результате смены направления и усиления скорости ветра до 15 метров в секунду пожар в лесном массиве Курганского лесничества на площади 10 гектаров распространяется в сторону населенного пункта Зеленый Кетовского района», — отметили в пресс-службе.

В тушении было задействовано порядка 100 человек и 33 единицы техники, в том числе пожарный поезд филиала Южно— Уральской железной дороги.

По данным ГУ МЧС, огонь был остановлен в 1 километре от поселка.